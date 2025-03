Lanazione.it - La rivoluzione della Cura di Massimo Orlandi, alla Fondazione Baracchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 marzo 2025 – Martedì 18 marzo, ore 21, presentazione del libro LadiPuò bastare un gesto per rimettere in moto la vita di un essere umano. Nella piazzaLiberta? di Trieste, ribattezzata “Piazza del Mondo”, una donna, Lorena Fornasir,i piedi martoriati dei migrantirotta balcanica, in arrivo dopo estenuanti cammini da Paesi come Afghanistan, Pakistan, Siria, Bangladesh. Insieme a lei e a suo marito Gian Andrea Franchi, gli attivistiAssociazione Linea d’Ombra e di altre realtà provenienti da ogni parte d’Italia, molte anche dToscana, si mettono in gioco per rispondere alle esigenze primarie di queste persone, ma anche per immaginare, insieme, una società diversa, basata sulladell'altro.