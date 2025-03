Sport.quotidiano.net - La Rinascita torna a pensare in Grande: "L’obiettivo è alzare la Coppa Italia"

Segnali di crescita, pur nella sconfitta. L’analisi del giorno dopo ricalca quanto pensato e detto da Sandro Dell’Agnello nel postpartita di Desio. È una RivieraBanca ancora convalescente, ma rispetto alla settimana precedente qualche piccola nota positiva va segnalata. La pensa così Alessandro. "Tutto sommato con Cantù è stata una prestazione positiva, al di là del ko – spiega–. All’inizio, forse, eravamo emotivamente bloccati a livello di singoli, piccole titubanze che non ci hanno permesso di combattere fin da subito alla pari. Poi ci siamo sciolti e abbiamo reagito. Peccato per quel passaggio a vuoto all’inizio del terzo quarto, per il resto ho visto una prestazione globalmente positiva contro una squadra di altissimo livello". I sei minuti che hanno indirizzato la gara sui binari più favorevoli a Cantù sono arrivati quasi a sorpresa, dopo un primo tempo estremamente equilibrato.