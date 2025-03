Iodonna.it - La rinascita del mondo delle auto nella serie “Anatomia di un come-back”

Unadi 4 documentari per raccontare ildell’mobile attraverso la trasformazione di Renault Group. In “Anatomia di un-back”, l’azienda spalanca le sue porte per la prima volta: dalla progettazione di nuovi modelli,Renault 5, ai box della scuderia di F1 Alpine, passando per i segreti di produzione e l’esclusivo reveal di un nuovo modello, un viaggio che vi porterà in giro per ilintero.I quattro episodi raccontanoRenault Group sia riuscito a trasformarsi in seguito alla crisi del 2020. Sul punto di scomparire, l’azienda ha lanciato un piano per rinascere. Il Presidente Jean-Dominique Senard insieme a Luca de Meo che, affiancato dal suo team, hanno condotto questa rivoluzione.Negli episodi seguiamo una vera e propria avventura umana raccontata da personaggi che si sono trovati a far fronte a grandi sfide, alle prese con difficoltà e sconfitte, ma anche successi.