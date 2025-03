Lanazione.it - La rete delle città medievali. Calenzano fa un passo indietro

Leggi su Lanazione.it

Il comune dinon fa più parte della. La decisione di recedere dal protocollo di intesa sottoscritto con molte altreitaliane che vantano un patrimonio di tracce, ricchezze, mura risalenti al periodo del Medioevo è stata ratificata da una deliberazione della giunta comunale di, guidata dal sindaco Giuseppe Carovani (foto). A far optare per la scelta – come si legge nel documento – "il fatto che l’adesione allanon abbia comportato per il Comune diun valore aggiunto di rilievo". La strategia di marketing territoriale adottata dalla precedente amministrazione Prestini, dunque, secondo gli attuali amministratori non avrebbe dato i frutti sperati. Il protocollo d’intesa era stato sottoscritto nell’ottobre 2021, nel palazzo comunale di Pistoia, dall’allora assessore alla Cultura calenzanese Irene Padovani con una serie di obiettivi messi nero su bianco.