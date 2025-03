Lanazione.it - La rete che toglierà la ’sete’ alla Valdichiana

I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa composti dai proprietari degli immobili (edifici e terreni) che si trovano su un certo territorio e ricevono un beneficio dall’attività svolta dai Consorzi. In Toscana sono 6: Consorzio 1 Toscana Nord, Consorzio 2 Alto Valdarno, Consorzio 3 Medio Valdarno, Consorzio 4 Basso Valdarno, Consorzio 5 Toscana Costa, Consorzio 6 Toscana Sud. I comprensori non seguono limiti amministrativi ma criteri idrologici, legaticorretta regimentazione delle acque superficiali, in considerazione dello sviluppo dei bacini idrografici e della loro interconnessione. Il CB2 è nato nel 2014 e si prende cura del bacino idrografico dell’Alto Valdarno, comprende zone delle province di Firenze, Siena e Arezzo. Un po’ di numeri: comprende 3 province, 54 comuni, un impianto idrovoro, oltre 4500 opere puntuali, 600 km di opere lineari, 4 impianti irrigui.