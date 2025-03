Ilrestodelcarlino.it - La raccolta di capi usati firmata Boutique solidale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abbiamo approfondito il discorso su come poter rendere sostenibile l’incredibile produzione di vestiti degli ultimi decenni, intervistando Celeste Pacifico, la responsabile delladi Andrea Costa a Bologna. Celeste ha quarantasette anni e lavora su questa tematica dalle scuole superiori. Essere volontaria in questo settore le dà molta felicità, perché sa di far del bene agli altri e all’ambiente. Il progetto che coordina prevede ladi abitiche i cittadini portano presso la loro sede. Gli indumenti vengono tolti dai sacchi, controllati; quelli in buono stato venduti a basso prezzo, gli altri donati a persone indigenti. La prima domanda che le abbiamo fatto è stata:"Come facciamo a riconoscere prodotti che vengono dallo sfruttamento di lavoratori?" La sua risposta è semplice: "Dobbiamo imparare a guardare l’etichetta" e di conseguenza "evitare di acquistaredi brand a basso costo che danneggiano l’ambiente e sfruttano i lavoratori".