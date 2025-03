Foggiatoday.it - La Provincia di Foggia è 'Bandiera sostenibile'

Leggi su Foggiatoday.it

Ladiè '2025'. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Piero Gambale, presidente dell’associazione 'Per il Meglio della Puglia', in quanto delegato dall’ente in occasione della terza assemblea nazionale della rete che si è tenuta (per la.