La protesta di Via Canova in centinaia alla manifestazione | Sicurezza subito

Firenze, 11 marzo 2025 – “Basta scippi”, “basta aggressioni”, “basta violenza”, “basta droga”, “basta degrado”, si legge sui cartelli dei cittadini che hannoto al centro commerciale Esselunga di vianel presidio organizzato dal Comitato Quartiere 4. “”, chiedono in coro. Sono stanchi di quei personaggi che tengono ostaggio il foro del rione, l’unico luogo vivo tra i filari dei palazzoni di via. Il centro a firma di Mario Botta è stato per un trentennio il loro affrancamento dallo status di periferia estrema. Poi sono cominciati furti, questuanti, finestrini rotti, tossicodipendenti che fanno la spola tra la galleria e i giardini. I portici pieni, diversedi persone, forse quattrocento si sono adunate, sono i volti comuni del quartiere: pensionati, commercianti, professionisti, impiegati, il vicinato.