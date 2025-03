Ilfattoquotidiano.it - La protesta degli animalisti per i test su 1600 beagle: “Rischiano la pratica della vivisezione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due blitz nella notte tra domenica e lunedì a Formello e Roma per salvare 1.600destinati alla sperimentazione clinica e tossicologica nei laboratori dell’azienda veronese Aptuit. Gli attivisti del movimento Stop Plastica hanno organizzato due flash mob in vistasentenza del Tar del Lazio, attesa per oggi 11 marzo, che dovrà stabilire se autorizzare l’azienda a riprendere gli esperimenti. Il blitz è scattato alle 21 prima sul ponteCassia bis, a Formello, dove i manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta “Salviamo i” e acceso fumogeni rossi e verdi. Pochi minuti dopo, un’azione simile è stata messa in atto sulla Cassia, a Roma.Questa mobilitazione è solo il preludio alla manifestazione in programma martedì in via Flaminia, sotto la sede del Tar del Lazio, a cui parteciperanno anche il Partito Animalista Europeo e numerose associazioni, tra cuiItaliani e Centopercento