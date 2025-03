Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Marzo 2025: Martina Finisce In Sanatorio!

Ladal 17 al 21si trova in manicomio ed è anche vittima delle aggressioni delle altre pazienti. La situazione per lei diventa sempre più difficile, mentre Jana e Maria si occupano di Pia!Laprosegue e, nel corso delledal 17 al 21, al centro dell’attenzione ci saràche attraverserà momenti estremamente difficili in. A peggiorare le cose saranno i rapporti con le sue compagne di stanza, che rischieranno di diventare davvero esplosivi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Virtudes fa ritorno a Lama non porta suo figlio con sé. La ragazza è distrutta perché i suoceri le hanno detto che dovrà dimostrare di avere una certa stabilità economica prima che le possa essere restituito suo figlio.