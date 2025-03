Iodonna.it - La principessa del Galles arriva all'Abbazia di Westminster in total red e perle. E infiamma la platea

La sua partecipazione era tra le più attese, considerato che mancava alle celebrazioni per il Commonwealth Day da due anni a questa parte. Kate Middleton non ha certo deluso le aspettative: un ritorno al Service 2025, il suo, in grande stile. Soprattutto grazie a un Royal look coi fiocchi. Kate Middleton e quel fiore giallo sulla giacca. Il significato X Leggi anche › Buon compleanno Kate Middleton.