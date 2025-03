Lanazione.it - La Pianese ci prova fino all'ultimo ma vince la Spal: 0-1

Piancastagnaio (Siena), 11 marzo 2025 – Terzo ko di fila per 1-0 per unasfortunata che cede a unapiù determinata. Inizio scoppiettante: D’Orazio (4’) cisubito ma Boer è attento. La risposta bianconera è sul destro di Mignani tre minuti dopo. Il bomber senese impegna Galeotti in un bell’intervento volante. Gara aperta con due squadre che tentano di giocare con insistenza nella metà campo avversaria. Boer è bravo al 29’ tenere i suoi in piedi deviando in corner il tiro velenoso del centrocampista ferrarese Parigini. Col passare dei minuti inizia a scendere la nebbia al Comunale ma i ritmi restano discreti. Bacchin (34’) si inserisce su un cross di Nicoli dalla sinistra, palla alta. Nel finalea sbloccare la gara anche Mastropietro da fuori. Il sinistro del numero 10 di casa è però alto, seppur di poco, sulla traversa.