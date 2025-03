Arezzonotizie.it - La Petrarca pallamano cade sotto i colpi dell’Olimpic Massa

Sabato 8 marzo è stata una trasferta amara per laMarittima. La compagine aretina è stata sconfitta alla fine di una partita combattuta per 32-27. Primo tempo più che positivo, contro i secondi in classifica nel campionato di Serie b dimaschile, dove gli.