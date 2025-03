Ilrestodelcarlino.it - La pedalata sull’argine finisce al pronto soccorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quella di domenica è stata una giornata nera per i ciclisti impegnati in escursioni sugli argini del Po. All’altezza dell’abitato di Boretto, nel pomeriggio, una donna sessantenne, turista padovana giunta nella Bassa Reggiana per una gita nella zona del grande fiume, è rovinata a terra mentre in bici stava percorrendo una delle piste che costeggia il Po. Forse un leggero urto con la bici del marito avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla donna, che ha riportato un serio trauma alla spalla. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa per i primi soccorsi. Dopo le prime cure, la turista veneta è stata caricata in ambulanza per essere trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio, per alcune consulenze specialistiche ortopediche. Non risulta essere in pericolo di vita. Poco prima, nella tarda mattinata, i soccorsi erano dovuti interveniredel Po, nella golena di Luzzara, per un ciclista di 28 anni, residente nella Bassa Mantovana, finito a terra all’altezza di un fossato, tra l’argine maestro e un parco pubblico.