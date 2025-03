Ilrestodelcarlino.it - La panchina rossa, un simbolo. Contro la violenza alle donne

Lee la parità, su tema assai delicato sul quale si sono cimentati i cronisti della 3F della scuola Bassani. Più diritti, più possibilità, più speranza. Il cammino delleverso il futuro. I CASI NON MENTONO Cos’è ladi genere? Quali sono le forme dile? Ladi genere è un crimine subito d. Esistono diverse forme di violenze. Lafisica: provocata da scatti d’ira dell’uomo che causa lesioni fisiche gravi alla donna. Lasessuale: è un rapporto sessuale che avviene senza il consenso della donna. Lapsicologica, si può manifestare sotto forma di minacce e ricatti. Laeconomica: quando la donna non ha possibilità di decidere come utilizzare il proprio denaro. Un altro tipo diè lo stalking, che è costituito da una serie di azioni che provocano costante ansia e paura.