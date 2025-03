Scuolalink.it - La panchina gialla: un simbolo di speranza contro bullismo e il cyberbullismo

Leggi su Scuolalink.it

In tutta Italia, lasta diventando unconcretoile il cyber. Non è solo unacolorata, ma un luogo di riflessione che invita a fermarsi e pensare. Posizionata in spazi pubblici, rompe l’indifferenza e sensibilizza su un tema troppo spesso trascurato. Dal 2018, Helpis Onlus promuove il progetto . La: undie il cyberScuolalink.