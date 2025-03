Europa.today.it - La nuova super piattaforma digitale italiana che prevede gli effetti dei disastri naturali

Avremo a disposizione unaunica in cui calcolare e studiare come strade, case e ponti reagiscono a calamità come terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche. Simulando un evento estremo si capiscono i rischi a cui il territorio è esposto: ci aiuterà a progettare meglio e spendere meno.