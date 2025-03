Gamberorosso.it - La nuova frontiera dei salumi. Guida alle piccole aziende che propongono vaschette di qualità

Fino a una ventina d’anni fa ipreaffettati conservati in vaschetta erano per definizione un prodotto cheap, sinonimo di industria e bassa. Si trovavano solo in supermercati e negozi di alimentari senza pretese gourmet. Recentemente anche ifici di alto profilo più radicati nella tradizione hanno ceduto alla modernità ei propri prodotti nella versione take away. È la dimostrazione che quella dei preaffettati è una tendenza radicata (qui una nostra recente classifica del prosciutto cotto) e trasversale, non solo legata all’industria. Un fenomeno figlio della mancanza di tempo e del “mal di fretta”, che ha avuto un’accelerazione con il Covid per mantenere in vita le attività produttive, dare un servizio ai consumatori e proporre alimenti pronti all’uso “smanacciati” il meno possibile.