Velvetgossip.it - La nuova avventura di Piero Chiambretti: Finché la Barca Va approda su Rai3

Stasera, lunedì 10 marzo 2025, il conduttoredà il via al suo nuovo programma, “laVa”, che si propone di affrontare temi di attualità attraverso un format originale e coinvolgente. La trasmissione, in onda nel preserale di, prevede un totale di 25 appuntamenti, ognuno dei quali avrà una durata di circa venti minuti, con inizio dalle 20:15.Ciò che rende unico questo programma è la sua ambientazione: unache naviga lungo il fiume Tevere, nel cuore pulsante di Roma.ha scelto questa location per offrire un punto di vista inedito sulla città, immerso in un’atmosfera che invita alla riflessione. Come il titolo stesso suggerisce, il programma si propone di esplorare il concetto di collettività, sottolineando che, in tempi di incertezze e sfide, siamo tutti “nella stessa”.