Lanazione.it - La musica incontra l’estetica oncologica, in ospedale l’incontro per il benessere psico-fisico delle persone

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 marzo 2025 – La musicoterapia. Per la prima volta all’Santa Maria alla Gruccia in Valdarno due progetti dal valore sociale si sono uniti sinergicamente per coinvolgere attivamente sia lecon patologie oncologiche che il personale sanitario, nell’ottica di promuovere ildi musicoterapia ed estetica si è svolto lunedì 10 marzo con il musicoterapista elogo Ferdinando Suvini e l’estetista APEO Gaia Tilli. “Dal 2012 – afferma la dott.ssa Simona Scali, Direttrice dell’UOSD di Oncologia del Valdarno - con il sostegno di ANDOS Valdarno OdV, i progetti di musicoterapia “Musi.curando” e di estetica“T’insegno un trucco: vedersi bene per sentirsi meglio”, vengono proposti ai nostri pazienti come interventi integrati alle principali ed essenziali terapie mediche e si inseriscono a tutti gli effetti nel piano di cura della malattia