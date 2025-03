Milanotoday.it - La mostra mercato del FAI tra piante e fiori nel cuore di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 15 e domenica 16 marzo Villa Necchi Campiglio aospiterà la XII edizione di "Soffio di primavera", ladie prodotti per il giardino organizzata dal FAI per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo.Una trentina di vivaisti accuratamente.