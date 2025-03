La moglie di Gianluca Di Gioia ucciso da uno squalo a Marsa Alam | Ho urlato e gridato aiuto non veniva nessuno

Leggi su Open.online

Lo scorso 29 dicembreDi, romano, 48 anni, è stato aggredito da unomentre trascorreva le vacanza di Natale con la famiglia nel resort Sataya di, in Egitto. A tentare di dargliun altro italiano, Giuseppe Fappani, 69 anni, che è rimasto gravemente ferito. Oggi Laurence,di Di, parla con il Corriere della Sera «per risarcire la memoria die raccontare chi era veramente». Nel colloquio con Alfio Sciacca dice che «per mesi ho ascoltato, letto e rivissuto il dramma, senza mai replicare. Io e il resto della nostra famiglia eravamo presenti e siamo testimoni diretti. Mio marito non è stato imprudente, non ha varcato alcuna soglia inibita, non ha sfidato il suo destino».Il destino eI due quel giorno erano assieme in acqua.