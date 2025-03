Ilrestodelcarlino.it - La Meridiana in festa per i 103 anni di Azelma

Alla casa residenza anziani ‘La’ di Cesena domenica scorsa ha festeggiato il compleanno, in compagnia dei suoi familiari, la signoraCasadio che ha compiuto 103. La signoraè nata a Forlì il 9 marzo del 1922, ha una figlia Fiorenza, due nipoti Manuela e Loris ed una pronipote (Martina). E’ ospite alla Cra Lada 5e le piace seguire e partecipare attivamente alle attività ricreative che la Cooperativa propone settimanalmente. In particolare ama stare in compagnia, partecipare alle feste organizzate dalla struttura, ascoltare la musica, guardare programmi culturali e che riguardano viaggi, e partecipare alla messa celebrata all’interno della struttura. Tra le sue passioni c’é anche la lettura e molto spesso la si vede sognante mentre sfoglia le pagine di un libro.