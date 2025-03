Linkiesta.it - La memoria di Victoria Amelina, la ricerca della giustizia, e il primato delle istituzioni

In nomefamiglia e degli amici di, vorrei ringraziare la Presidente Roberta Metsola, la Vicepresidente Pina Picierno e il Parlamento europeo, che loro rappresentano, per questo gesto simbolico e importante.credeva che l’Europa fosse casa sua. Credeva anche nel, leeuropee. Ecco perché, nel giugno 2022, insieme a Oleksandra Matviichuk, avvocato, difensore dei diritti umani e premio Nobel per la Pace, si è recata a Bruxelles per parlare die responsabilità per tutti i crimini di guerraRussia.ha raccontato questa storia nel suo libro incompiuto, “Looking at Women, Looking at War. A war and justice Diary”, uscito solo un mese fa in diversi Paesi del mondo. In un capitolo, descrive cosa significa essere «un ucraino nell’aula 600», la stessa stanza in cui i leader del regime nazista furono ritenuti responsabili di fronte al Tribunale militare internazionale.