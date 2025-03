Ilrestodelcarlino.it - La materna ‘va’ da Cascella

I dodici ‘apostoli’ della scuola dell’infanzia di Collagna, comune di Ventasso, vista la splendida giornata di sole nell’ultimo giorno di carnevale hanno fatto un giro nel centro del paese accompagnanti dalle due maestre, tutti mascherati in modo diverso e personalizzato. Hanno portato fra le persone della piazza centrale di Collagna una nota di allegria di altri tempi, un carnevale semplice, lontano dai famosi carri, perfettamente in sintonia con l’attuale realtà scolastica locale. L’allegra comitiva ha sostato davanti ad un grande monumento artistico (foto): la fontana ‘Le Macine’ in marmo, scolpita dal defunto scultore di fama internazionale, Pietroe donata all’allora Comune di Collagna dall’Associazione Arte e Natura. Forse proprio questi bimbi da grandi sapranno valorizzare, più di oggi, l’opera di