Ilgiorno.it - La mappa della paura nei quartieri. Sottopassi da film dell’orrore e strisce pedonali ad alto rischio

Leggi su Ilgiorno.it

Illuminazione come sinonimo di sicurezza. Nonostante l’ingente investimento del Comune, in tutti irimangono angoli bui e dimenticati. A cominciare da piazza Trento e Trieste, dove l’illuminazione, esclusa quella di Palazzo, è calda e romantica, ma pur sempre fioca, come in piazza Carducci, piazza Roma e altre viuzze centrali, come via Santa Maddalena. Anche nel parcheggio adiacente allo stadio Sada, dove il Comune è intervenuto, restano alcuni angoli a ridosso del Lambretto che si prestano allo scarico abusivo e a traffici illeciti. Va peggio nei. Per esempio, come spiega Elisabetta BardoneConsulta di San Donato Regina Pacis, in via Buonarroti l’attraversamento dalla Esselunga verso la pasticceria Luzzara è poco illuminato. Ci vorrebbero dei cartelli luminosi che indicano le, oppure un sistema a fotocellula che si illumina all’arrivo dei pedoni.