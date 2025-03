Quotidiano.net - La madre gli ruba il gelato. Bimbo di 4 anni chiama la polizia: “La mamma è stata cattiva, venite a prenderla”

Roma, 11 marzo 2025 - Come scrive la Cnn ci sono cose nella vita che non andrebbero mai fatte, comere il. "La mia", sussurrava una voce di bambino piccolo alla centralinista del 911, il numero delle emergenze dellaUsa. Gli agenti del Village Of Mount Pleasant Police Department (Ladi un villaggio di meno di 30 mila anime nella contea di Racine) un po' preoccupati si sono precipitati nell'abitazione da dove era partita lata. Giunte sul posto due poliziotte si sono trovate davanti l’incredibile: un bambino di 4ha confermato di averto il 911 per chiedere che la suafosse rinchiusa per il terribile reato: il furto del suo. La, sorpresa in un primo momento, ha poi realizzato cosa era successo: "Ho mangiato il suo, forse vi hati per questo".