La luce dopo il buio. Investiti 190 milioni per il rilancio della rete

Non c’è stata più tregua nel tratto autostradale a cavallo fra Marche e Abruzzol’incendio del tir avvenuto il 25 agosto del 2018 all’internogalleria ‘Castello’ di Grottammare. Un disastroso rogo che provocò enormi disagi lungo tutta la fascia costiera Adriatica, dall’Abruzzo fino ad Ancona. evento che spezzò in due la litoranea proprio nei giorni del contro esodo. In direzione nord ci furono code che raggiunsero i 30 chilometri (il 27 agosto). Il sequestro dei bordo ponte nel 2020 con cantieri, deviazioni, cambi di corsie e di carreggiata furono causa di pesanti disagi. L’allora prefetto Rita Stentella dovette intervenire sul MIT affinché sollecitasse la ProcuraRepubblica di Avellino a disporre il dissequestro delle infrastrutture per consentire ad Autostrade per l’Italia di eseguire i lavori.