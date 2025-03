Ilgiorno.it - La lezione delle calciatrici: "Più forti sul campo e nella vita contro discriminazioni e tabù"

Julie Piga e Nadine Sorelli, difensori centrali della Prima Squadra femminile del Milan, salgono in cattedra al Cardano, per unadi sport e. In auditorium, sugli “spalti“, ci sono 150 studenti e studentesse dell’istituto tecnico di via Natta. Al centro un tema, “Tutti i colori dello sport“, da declinare tra empowerment femminile e contrasto ad ogni forma di discriminazione: fa parte del programma Sport for Change di Fondazione Milan, che ogni anno coinvolge più di mille studenti. Julie, 27 anni, ha cominciato a giocare a calcio all’età di sei anni in Francia. Nadine aveva solo 4 anni quando ha iniziato col calcio e oggi ne ha 20. "Nessuno, giustamente, ci ha mai ostacolate in questa scelta", raccontano. Anche se qualche "commentino" di troppo lo hanno sentito pure loro. "Quando ho iniziato non conoscevo il calcio femminile professionistico – racconta Julie –, non avrei mai pensato di essere un giorno qui.