Ilfattoquotidiano.it - La “guerra delle grucce” e lo sfruttamento dei lavoratori: la commissione parlamentare d’inchiesta del Senato in missione a Prato

L’escalation di violenza ma anche le condizioni didei. Ladi inchiesta sulle condizioni di lavoro delè andata in. Il presidente Tino Magni (Avs), le senatrici Paola Mancini (Fdi) e Gisella Naturale (M5s) hanno effettuato un sopralluogo in una stamperia recentemente sequestrata su richiesta del procuratore Luca Tescaroli. I gestori della società, di origine cinese, sono accusati di intermediazione illecita,lavorativo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Al termine del sopralluogo la delegazioneha incontrato il prefetto, il questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. La delegazione ha incontrato anche il procuratore Tescaroli, già ascoltato in audizione il 15 gennaio scorso.