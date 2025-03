It.insideover.com - La guerra alla droga che ha insanguinato le Filippine

“Qual è il crimine che ho commesso?” È quasi incredulo Rodrigo Duterte. L’ex presidente delle, in carica dal 2016 al 2022, si trova in aeroporto a Manila, dove è appena rientrato da Hong Kong. I funzionari del governo lo hanno appena arrestato dopo aver ricevuto un mandato di cattura dCorte penale internazionale (CPI). L’accusa nei confronti del 79enne è pesantissima: crimini contro l’umanità. Ma, parafrasando la domanda di Duterte all’inizio dell’articolo, cosa gli viene imputato? Cosa viene contestato a questo politico populista, da alcuni soprannominato il “Trump dell’Asia” e da altri “The Punisher” (il castigatore)? I riflettori sono puntati sulla cosiddetta “” che ha caratterizzato il suo mandato e che ha provocato la morte di migliaia di filippini. Ok, ma perché un presidente è arrivato a sguinzagliare squadroni della morte per uccidere spacciatori e tossicodipendenti? Nellelaè un problema serissimo, talmente grave da poter compromettere persino la già fragile economia del Paese.