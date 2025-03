Lanotiziagiornale.it - La Groenlandia torna alle urne tra spinte indipendentiste dalla Danimarca e il desiderio di non cadere in mano a Trump

Tra timori per le mire espansioniste di Donalde ildi indipendenza, insi sono tenute le elezioni legislative. Aresono stati i 57 mila abitanti dell’isola più grande del mondo, chiamati a decidere se – e soprattutto quando – smarcarsi dal controllo della, senza peròsotto l’influenza del tycoon americano. I primi exit poll sono attesi nella notte italiana.Latrae ildi noninStando a quanto trapela, la maggior parte dei candidati ai 31 seggi del Parlamento locale è favorevole all’indipendenza, ma vi sono divergenze sulle tempistiche per attuare questo storico passaggio. Il partito nazionalista Naleraq, attualmente all’opposizione, chiede che il processo inizi il più rapidamente possibile, mentre le due forze dell’attuale maggioranza, Inuit Ataqatigiit (formazione di sinistra guidata dal primo ministro Mute Egede) e Siumut (partito socialdemocratico), sono dati per favoriti e nel loro programma prevedono un percorso più graduale verso l’indipendenza.