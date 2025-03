Lanazione.it - La grande crisi della moda. “Va meglio, ma non basta”

Leggi su Lanazione.it

Comprensorio del Cuioi (Pisa), 11 marzo 2025 – La ripresina? “Un tiepido accenno positivo, ma siamo lontani da un quadro rassicurante”. Loris Mainardi (Cgil) tira le prima somme, dopo che Lineapelle ha riaperto le porte alla speranza. Mainardi, a che punto siamo? “La fiera è andata bene, ma la situazione non è cambiata molto. Per la conceria le cose sono lievemente migliorante rispetto alla fine del 2024. Per il calzaturiero ci sono alcune indicazioni degne di nota per l’invernale. Ma non sono omogenee. Siamo ancora dentro la” Il 2025 si prospetta ancora a tinte fosche? “Questo è quello che ci dicono ora le previsioni. C’è anche da dire che la ripresina in atto non riguarda le grandi firme che sono fondamentali per il nostro Comprensorio. Quindi tutto ora ci dice che c’è da passare così tutto il 2025 o quasi.