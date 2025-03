Iodonna.it - La giacca di jeans è un classico primaverile intramontabile, a cambiare sono il modo di indossarla e gli abbinamenti di tendenza

Qualii modelli di punta e i look di stagione più riusciti per abbinare ladinella Primavera 2025? Ecco cinque outfit diper indossare l’alternativa di mezza stagione più cool.Denim su denimCon maglia a righe e ballerine nere dallo Street Style. Leggi anche › 24 ore con ladi, come abbinarla senza ripetersi mai Aderente anni 2000Da indossare con gonna al ginocchio e stivali alti in pelle.Stampa ton sur tonIn chiave vintage grazie a una stampa ton sur ton Anni 70.Cropped con gonna in pizzoIn chiave elegante, leggermente cropped, con gonna in pizzo e borsa bauletto intrecciata. Leggi anche › Un toccasana per l’outfit.