Sport.quotidiano.net - La Figc vuole provare il mini-Var a chiamata in Serie C

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Var anche inC e nel campionato femle: è la richiesta dellaalla Fifa. Il presidente dellaGabriele Gravina nelle ultime ore ha inoltrato alla federazione mondiale e all’Ifab la richiesta di poter contribuire nella sperimentazione del ‘Football Video Support’ (FVS) sui campi dellaC maschile e dellaA femle, per poi valutarne l’implementazione in caso di particolare successo anche inD. Si tratta di una nuova tecnologia che la Fifa vorrebbe applicare nelle partite delleminori dei campionati nazionali sprovvisti di Var nell’arco dei prossimi mesi, e per questo motivo il calcio italiano si sarebbe fatto avanti come volontario per testarlo a dovere: “L'Italia si conferma in prima linea per l'innovazione nel mondo del calcio - ha commentato a caldo il presidente federale Gravina - Il desiderio di rendere il calcio sempre più moderno e attrattivo per un maggior numero di persone ci hanno convinti ad ampliare il campo d'applicazione di uno strumento tecnologico di grande aiuto agli arbitri nelle competizioni dove l'investimento economico del Var non è sostenibile".