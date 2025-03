Ilnapolista.it - La Figc chiede alla Fifa di poter utilizzare il Football Video Support, una sorta di Var a chiamata, in Serie C e in Serie A Femminile

Laha chiestodiil Var anche nelle leghe inferiori e nella. Non proprio un Var come lo conosciamo, con arbitri a Lissone, replay millimetrici e interpretazioni del regolamento più o meno personali. Quello chiestoè un più un Varetto, un Varino, un Varuccio. Qualcosa che si avvicina, qualcosa che ricorda vagamente le soluzioni del ragioniere più famoso d’Italia. A spiegare meglio di che si tratta è Calcio & Finanza.Gabriele Gravina, presidente, ha inviato una richiesta formalee all’Ifab. Il presidente federaleche l’Italia sia “inclusa nella sperimentazione delnei maggiori campionati nazionali attualmente sprovvisti di Var. Nella lettera inviata ieri, laha chiesto dilonel campionato diC (stagione regolare, perché nei play off è già previsto l’utilizzo del Var) e nellaprofessionistica, in attesa di valutarne l’implementazione anche inD“.