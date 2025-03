Ilrestodelcarlino.it - La Fermana Futsal 2022 conquista la serie B

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laè inB. La squadra di calcio a 5 che milita nel campionato diC1, allenata da Alessio Santilli, festeggia la terza promozione consecutiva: "Abbiamo affrontato un campionato complicato- ha dichiarato mister Santilli- alla vigilia, non eravamo sicuramente tra le favorite e più attrezzate di noi quali Gagliole, Cerreto, San Benedetto, Monturano. Tra l’altro, avevamo dovuto sostituire due giocatori esperti come i brasiliani Borsato e Delpizzo con i due giovani fratelli italiani Benigni. Siamo stati bravi a fare un girone d’andata quasi perfetto con tutte vittorie e solo 2 pareggi. Al mercato di gennaio, data la posizione di comando in classifica, abbiamo optato per investimenti importanti come Sgolastra e Gomez (exA1 e A2, ndr) portando a casa un girone di ritorno, fin qui, costellato solo di vittorie".