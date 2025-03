Metropolitanmagazine.it - La denuncia della Serie A femminile contro i commenti sessisti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’8 marzo è appena passato, con annesse mimose e auguri di circostanza da parte di chi, in alcuni casi, non sembra aver ancora compreso a fondo l’importanzaGiornata InternazionaleDonna eparità di genere, specialmente in ambienti fortemente maschilisti come quello del calcio. Le calciatricihanno dunque deciso di approfittare di questo weekend particolare per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento, posando,prima di ogni partita del fine settimana, insieme alle terne arbitrali e mostrando un cartello contenente una selezione di messaggi efortemente.«Le qualità migliori le ha quando alza la maglietta».«Non ti vergogni di tutta quella cellulite?». «Dove le metti undici donne in cucina?». Sono solo alcune delle frasi “incriminate”, facilmente rintracciabili sul web.