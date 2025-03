La Curva Nord resterà in silenzio per i primi 20? | ecco perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

Protesta dellainterista per il caro biglietti. Prima all’esterno di San Siro è stato esposto uno striscione. Ora la decisione di restare inper i20? di partita questa sera.Lo striscione è indirizzato alla società nerazzurra. Si legge esplicitamente: “Società Inter: il calcio è dei tifosi, la solita menzogna. Sessantacinque euro valgono la vostra vergogna”.Secondo quanto riferito nella fanzine di questa sera, la frangia più calda del tifo nerazzurro non canterà alcun coro nei20 minuti di gara in segno di protesta.