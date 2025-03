Lanotiziagiornale.it - La Corte dei Conti non ha rilevato irregolarità nelle spese elettorali di Alessandra Todde

Leggi su Lanotiziagiornale.it

, presidente della Regione Sardegna, può finalmente gioire. Come riporta La Nuova Sardegna, ladeiha decretato che non sono state rilevatenei rendidelleper le elezioni regionali del 24-25 febbraio 2025. Un successo pieno, considerando che, secondo quanto si apprende, i giudici hanno approvato la documentazione presentata da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati senza alcun rilievo.Ladeinon hadiSubito dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha commentato: “Ladeiha attestato l’assoluta regolarità della rendicontazione delleper la campagna elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna, non solo per il M5S, ma anche per il comitato elettorale”.