Sport.quotidiano.net - La corsa scudetto della Dea. Sprint nelle gambe e feeling col gol

Capolavoro Atalanta. Ma il bello, forse, deve ancora arrivare. Domenica sera al Gewiss andrà in scena lo ‘spareggio’ contro l’Inter, ma intanto a Bergamo si godono tutti l’ebbrezza di aver umiliato la Juventus a domicilio, con un 4-0 che resterà scolpito nella storia atalantina. Trionfo firmato da Gasperini, cui il popolo nerazzurro vuole regalare una statua da posizionare in centro città, come quella di Garibaldi nella rotonda dei Mille. Il tecnico a giugno potrebbe lasciare anticipatamente la Dea, risolvendo il contratto in vigore fino al 2026: potrebbe accadere sia in caso di("A quel punto potrei anche smettere, tanto di più cosa potrei fare?", ha scherzato, ma non troppo, Gasp) sia che non arrivasse il titolo. Paradossalmente il trionfo dell’Allianz ha spianato la strada a Gasperini verso la Juventus, minando la tremante panchina di Motta, dopo una stagione già deludente prima del tracollo di domenica sera.