Iodonna.it - La Congregazione dei Padri del collegio sui Pirenei ha riconosciuto la responsabilità per gli abusi perpetrati sui minori a partire dagli Anni 50

Parigi, 10 mar. (askanews) – A Parigi, manifestazione davanti al Ministero dell’Educazione Nazionale a sostegno deiche hanno denunciatoe violenze sessuali a Bétharram e in altre scuole private cattoliche. Leggi anche ›e molestie nelle università, 243 denunce in 9 mesi: il report della Conferenza dei Rettori «Quanti altri Bétharram in questo Paese?». A Parigi, protesta contro glinelcattolicoI manifestanti hanno chiesto azioni concrete da parte del governo contro la pedocriminalità nelle scuole private. Sono state portate bare e lapidi finte davanti al ministero e a terra è stata simulata una scena del crimine con giocattoli e tute da ginnastica come fossero i corpi dei ragazzi.