Secoloditalia.it - La Commissione adotta il Piano di rimpatri dei migranti: l’Ue compie un altro passo sulla “via italiana”

LaUe ha approvato la proposta von der Leyen per creare un sistema europeo per ideiirregolari. Si tratta di «unavanti decisivo», ha commentato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, nel percorso di ripensamento dell’intero sistema di accoglienza. L’approvazione del regolamento da parte dellasi inserisce nel più ampio cammino intrapreso per un cambio di paradigma complessivo sul tema, che nella primavera dello scorso anno ha visto l’approvazione della revisione del Pattomigrazione e l’asilo e che per giugno attende la definizione della questione dei Paesi sicuri. Un percorso, com’è noto, percorso fortemente voluto e accompagnato dall’Italia, che è riuscita a farre ai partner europei un salto di qualità prima di tutto prospettico.