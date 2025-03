Universalmovies.it - La città proibita | il 14 e il 15 marzo Gabriele Mainetti presenta il film negli UCI Torino Lingotto e UCI Bicocca

In occasione dell’arrivo in sala de La, il nuovodileggi la nostra recensione, UCI Cinemas ha organizzato due incontri speciali con il regista. Venerdì 14 alle ore 18:50 presso UCIe sabato 15alle ore 17:45 presso UCIsaluterà il pubblico presente in sala e presenterà il, una produzione Wildside, società del Gruppo Fremantle, Pipere Goons distribuito da Piper, che vede protagonisti Enrico Borello e Yaxi Liue con Marco Giallini e Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan, e con la partecipazione di Luca Zingaretti.La: sinossiMei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.