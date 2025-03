Formiche.net - La Cina lancia il suo ultimo chabot. Ma non è (ancora) rivoluzionario

“Un agente di intelligenza artificiale che collega pensieri e azioni: non si limita a pensare, ma fornisce risultati”. In una sola parola: Manus, il nuovo chatbot sviluppato dalla startup Monica che arriva dalla. La sua uscita arriva sulla scia a quella di DeepSeek con cui, nonostante quest’sia più avanzato e meglio sviluppato, ha una serie di elementi in comune. Tra tutti, il più importante è la sua natura open source. Manus si serve di una serie di modelli di IA già oliati, come Claude di Anthropic e Qwen di Alibaba. E la sua peculiarità principale è l’autonomia. Mentre i rivali richiedono delle istruzioni dettagliate, che le possano guidare passo passo prima di procedere, Manus agisce da solo. Un collaboratore virtuale a tutti gli effetti.Come svelato nel video di presentazione, questo strumento è in grado di sostituirsi all’uomo in alcune funzioni come la programmazione di un viaggio o di un videogioco, individuare un alloggio a seconda del proprio budget e dell’area in cui lo si cerca, effettuare transazioni finanziarie, passare in esamina i curriculum vitae.