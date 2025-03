Ilrestodelcarlino.it - La centuria dei fiori. Tutto il bello della lavanda

"Ladei profumi". Nell’intersezione tra l’ottavo e il settimo decumano che anticamente i romani hanno tracciato nei nostri territori agricoli, e di cui la frazione di Ronta conserva inequivocabili tracce e toponimi, un coltivatoreterra ha fatto dei suoi campiti un’esperienza sensoriale di profumi e colori, sopratper portare un contributo naturale alla riduzione di prodotti chimici per uso domestico e per la cura del corpo. Incontriamo Oriano Aldini, 62 anni, pensionato, tra i filari diche tra qualche mese saranno un’esplosione di viola e spanderanno il loro profumo nell’aria, e cespugli di rosmarino, altrettanto odorosi e già in fiore. Qui, in via Parataglio, Aldini ha creato appunto ladei profumi: una piantagione di 12 mila piante diAngustifolia da cui ricavare oli essenziali, idrolato, sacchetti diessiccati, crema per le mani, profumatori spray per l’ambiente e cartoncini deodoranti per auto.