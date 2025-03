News.robadadonne.it - La “casalinga di Dubai” Malaikah Raja racconta come spende 230.000 dollari al mese in shopping

Leggi su News.robadadonne.it

Ormai siamo abituati a influencer che sui social mostrano la propria vita all’insegna di lusso e spese folli, generando puntualmente il dibattito sull’opportunità di sperperare denaro e di farlo vedere senza alcun problema, alla faccia di chi lotta per arrivare a fine.Fra le creator che quotidianamente invitano i followers a seguirle mentre spendono in boutique extra lusso c’è anche, la “di” che ha spiegato candidamentela sua “paghetta mensile” al milione di persone che la seguono su TikTok.ha iniziato precisando che la “paghetta” per le spese generiche è di 5000mensili, mentre quella per acuisti di lusso e di importanti brand si aggira sui 15 mila.“Ho anche degli immobili da investimento, che sono in fase di costruzione, con rate mensili, e questo equivale a circa 200.