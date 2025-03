La Casa Bianca difende la bufala di Donald Trump sui «topi transgender», ma finisce per smentirlo

Leggi su Open.online

Durante il discorso al Congresso americano,ha affermato che l’amministrazione Biden avrebbe sprecato 8 milioni di dollari per la transizione di genere dei(«8 milioni di dollari per rendere i»). Un’accusa surreale, che ha scatenato non solo le smentite dei media, ma anche le reazioni ironiche della comunità social. Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, è stato accusato di aver confuso il termine utilizzato per definire iimpiegati nella ricerca scientifica: non, ma transgenici. La, invece di correggere l’errore, ha difeso con fermezza le parole di, pubblicando un comunicato con un “fact-check di governo”, in cui dei giornalisti della CNN «perdenti». Le prove a sostegno del presidente? Progetti e studi scientifici che smentiscono la sua stessa affermazione, e non solo.