Lettera43.it - La Camera approva la riforma che abolisce il test di Medicina

Laha dato il via libera definitivo alladell’accesso ai corsi di laurea in, Odontoiatria e Veterinaria. Con 149 voti a favore e 63 contrari, la legge elimina ild’ingresso e introduce un nuovo sistema di selezione basato sui risultati accademici del primo semestre. L’immatricolazione sarà dunque aperta a tutti, ma il numero programmato rimane: la selezione avverrà dopo sei mesi con una graduatoria nazionale formata in base agli esami superati. Gli studenti che non rientreranno tra i migliori potranno comunque proseguire in corsi affini dell’area biomedica e sanitaria, senza perdere l’anno. Resta invece ilper i corsi in lingua inglese e per gli atenei privati, che hanno già avviato le selezioni per il prossimo anno accademico.Ladovrebbe entrare in vigore nel 2025Il governo ora ha un anno per emanare i decreti attuativi necessari all’implementazione dellasulla laurea in