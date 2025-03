Gamberorosso.it - La caffetteria più amata di Torino apre una nuova sede. Ecco come sarà il nuovo Orso

Quando ha apertonel 2014, più di 10 anni fa, è diventato subito l’indirizzo di referenza dei coffee-lovers, atmosfera shabby-hipster, quartiere di tendenza, ovvero San Salvario. Oggi che stanno salendo altri quartieri,Regio Parco oltre la Dora e vicino al Campus Einaudi delle facoltà umanistiche,raddoppia eal pubblico da lunedì 10 marzo un secondo locale in via Cagliari 18, dove c’era Pai Bikery, la prima ciclo officina con bar della città. Il caffè sempre al centro del progetto,fin dall’inizio aveva in mente Alessandro Minelli, erede e co-titolare della torrefazione Giuliano Caffè di Caluso e fondatore di. Il caffè rimane al centro del progetto, un caffè seguito dal chicco alla tostatura, con monorigini da piantagioni selezionate nel mondo, e diversi metodi di estrazione dall’espresso alla V60, l’aeropress, il french press.